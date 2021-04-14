Yalova'da kanadı kırık bulunan karga itfaiye ekiplerince rehabilitasyon merkezine teslim edildi
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Yalova'da kanadı kırık bulunan karga itfaiye ekiplerince rehabilitasyon merkezine teslim edildi

Anadolu Ajansı / Fikret Mazı - Haberler | Güncel
Yalova'da kanadı kırık bulunan karga itfaiye ekiplerince rehabilitasyon merkezine teslim edildi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye müdürlüğü önünde kanadı kırık olarak bulunan karga için ekipler seferber oldu.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye müdürlüğü önünde kanadı kırık olarak bulunan karga için ekipler seferber oldu.

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde uçamayan kargayı fark eden itfaiye ekipleri duruma müdahale etti.

Hayvana ilk müdahaleyi yapar itfaiye erleri, kuşu Çiftlikköy Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Karganın tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

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