YALOVA Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın
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YALOVA Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yalova'da kaçak diş kliniğine baskınYALOVA'da Suriye uyruklu S.A.A., kaçak muayenehanede bir hastaya diş tedavisi yaptığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı.

Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın

YALOVA'da Suriye uyruklu S.A.A., kaçak muayenehanede bir hastaya diş tedavisi yaptığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi Lale Sokak'taki bir adreste kaçak diş kliniği olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese yapılan baskında iş yeri sahibi Suriye uyruklu S.A.A., bir hastaya diş tedavisi uygularken yakalandı. S.A.A. gözaltına alınırkne, iş yeri, mühürlendi. Soruşturma sürüyor.

YALOVA Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın
YALOVA Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın
YALOVA Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın
YALOVA Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın
YALOVA Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın
YALOVA Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın
YALOVA Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın
YALOVA Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın
YALOVA Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın
YALOVA Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın
YALOVA Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın
YALOVA Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın
YALOVA Yalova'da kaçak diş kliniğine baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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