Son dakika haberleri! Yalova'da uzaktan eğitim kararı
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Son dakika haberleri! Yalova'da uzaktan eğitim kararı

Demirören Haber Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Yalova'da uzaktan eğitim kararı

Son dakika gündem haberine göre YALOVA'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi.

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YALOVA'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi.

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Muammer Erol başkanlığında 'Koronavirüs Tedbirleri kapsamında Eğitim Uygulamaları' gündemi ile toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda yarından itibaren tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği belirtildi.Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu risk yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçilmelidir. Bu kapsamda ilimizde vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla aşağıda yer alan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarının, özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları, sınıfları ve okul öncesi eğitim kurumları ile 8 ve 12. Sınıflar hariç resmi özel tüm okulların 1, 2, 3 ve 4 sınıflarının 07.04.2021 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçilmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sıtkı Yıldız

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