Yalova'da dereye düşen şahıs son ânda kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalova'da dereye düşen şahıs son ânda kurtarıldı

Yalova'da dereye düşen şahıs son ânda kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'da bisikletiyle gezerken dereye düşen şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Yalova'da bisikletiyle gezerken dereye düşen şahıs boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Dere ağzı mevkiinde bisikleti ile dolaşan E.Ü dengesini kaybetmesi üzerine dereye düştü. Bir süre derede hayatta kalmaya çalışan E.Ü bağırarak yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, orada bulunan bir kayığı alarak E.Ü'yü boğulmaktan son anda kurtardı.

Dereye düşen şahsı kurtaran gençler, "Sesin olduğu yere gittik. Sahilde bulunan bir kayığı alarak E.Ü 'yü boğulmaktan kurtardık. Bu arada 112 ekiplerine de haber verdik" ifadelerini kullandı.

İlk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri E.Ü'yü Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - YALOVA

Yalova'da dereye düşen şahıs son ânda kurtarıldı
Yalova'da dereye düşen şahıs son ânda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Müge Anlı Seda Sayan
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalova'da dereye düşen şahıs son ânda kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 13:30:38. #1.14#

title