Yalova'da ayağı kalorifer radyatörü ile duvarın arasına sıkışan çocuk kurtarıldı
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Yalova'da ayağı kalorifer radyatörü ile duvarın arasına sıkışan çocuk kurtarıldı

Yalova'da ayağı kalorifer radyatörü ile duvarın arasına sıkışan çocuk kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Fikret Mazı - Haberler | Güncel

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ayağı kalorifer radyatörü ile duvar arasına sıkışan çocuğu, itfaiye kurtardı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ayağı kalorifer radyatörü ile duvar arasına sıkışan çocuğu, itfaiye kurtardı.

Çiftlik Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir evde, 3 yaşındaki kız çocuğunun ayağını kalorifer radyatörü ile duvar arasına sıkıştı. Ailesinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkartılamayan küçük çocuğun kurtarılması için Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, radyatörü sökerek, çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtardı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Mazı

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