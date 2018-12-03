Yalova'da Araç Teslim Töreni

Yalova'da İl Özel İdaresince satın alınan iş makinelerinin teslim töreni düzenlendi.

İl Özel İdare ek binasında düzenlenen törende konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Selim Karahan, envanterlerinde kayıtlı 31 iş makinesi olduğunu söyledi.

İş makinelerinin sezon ortasında arızalanmasının işlerini sekteye uğrattığını kaydeden Karahan, "Böyle bir ihtiyaç duyuldu. Şu anda envanterimize 2 kamyon, 1 greyder, 1 silindir ve 1 de kırıcı ekledik. Makine parkımızda 35 iş makinesi oldu. Bu makineler 2019 yılında kullanılmaya başlanacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun." diye konuştu.

Ardından İl Müftüsü Turgut Açari tarafından dua edildi. Tören, kurdele kesimi ve protokol üyelerinin İl Özel İdaresi sürücülerine yeni alınan iş makinelerinin anahtarlarını teslim etmesiyle sona erdi.

Törende kesilmesi planlanan kurbanlık koç, Yalova Valisi Muammer Erol'un talimatıyla kesilmedi.

Törene, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Demirel, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar da katıldı.