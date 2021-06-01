Yalova Belediyesi Personel A.Ş İşçilerine Promosyonları Yattı
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Yalova Belediyesi Personel A.Ş İşçilerine Promosyonları Yattı

Yalova Belediyesi Personel A.Ş İşçilerine Promosyonları Yattı
Habermetre - Haberler | Toplum

YALOVA BELEDİYESİ PERSONEL A. Ş İŞÇİLERİNE PROMOSYONLARI YATTIYapılan protokol sonrasında alınan karar gereği ilk maaşlarını Akbank'tan alan Yalova Belediyesi Personel A. Ş işçilerinin promosyonları kısa bir süre sonra hesaplarına yattı.

YALOVA BELEDİYESİ PERSONEL A. Ş İŞÇİLERİNE PROMOSYONLARI YATTI

Yapılan protokol sonrasında alınan karar gereği ilk maaşlarını Akbank'tan alan Yalova Belediyesi Personel A. Ş işçilerinin promosyonları kısa bir süre sonra hesaplarına yattı. Konuyla ilgili olarak Yalova Belediyesi Personel A. Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alpan Solmaz; "Şirket bünyemizde çalışan işçilerimiz geçtiğimiz aydan itibaren Akbank ile yapmış olduğumuz sözleşme gereği maaşlarını bu bankamızdan almaya başladılar. Yapmış olduğumuz anlaşma içerisinde işçilerimizin menfaatini de düşündük. Bugün itibariyle işçilerimize promosyonları yatmış bulunmaktadır. Hayırlı olsun ve güle güle harcasınlar" dedi.

Kaynak: Habermetre

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