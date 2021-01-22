Yalnız yaşadığı evinde yangında öldü
22.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:18
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde Kadriye Eskin (87), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde Kadriye Eskin (87), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
- Denizli
Kuzören Mahallesi'nde yalnız yaşayan Kadriye Eskin'in evinde, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatte yangını söndüren itfaiye ekipleri, küle dönen eve girdiklerinde Eskin'in cansız bedenini buldu.Eskin'in cesedi, Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT