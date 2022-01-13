ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine 29 yaşındaki genç kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kümbet Mahallesi Zambak Sokak'ta bulunan 2 katlı evin giriş katında tek başına yaşayan Meryem Nacar'dan haber alamayan komşuları, genç kadını evin içinde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Nacar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diyabet hastası olduğu öğrenilen Nacar'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ekinözü ilçesine bağlı Nergele Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Meryem Nacar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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