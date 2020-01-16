Yalnız nasıl yazılır? TDK'ya göre yanlız mı, yalnız mı?
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Yalnız nasıl yazılır? TDK'ya göre yanlız mı, yalnız mı?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "yalnız". Peki, yanlız nasıl yazılır? TDK'ya göre yanlız mı, yalnız mı yazılır?

16.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:07
Yalnız nasıl yazılır? TDK'ya göre yanlız mı, yalnız mı?

Yalnız kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Yanlız nasıl yazılır? Yalnız mı, yanlız mı? TDK'ya göre yalnız kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

YALNIZ NASIL YAZILIR? YANLIZ MI, YALNIZ MI?

Yalnız nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "yalnız" şeklindedir.

Yanlız: Yanlış

Yalnız: Doğru

YALNIZ İLE ÖRNEK CÜMLELER

"Kendisini yalnız Bombay'a kadar götürecek tren parası vardı." - Falih Rıfkı Atay

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