Yalnız Kurt son bölüm izle! ATV Yalnız Kurt 2. bölüm full HD izle! Yalnız Kurt 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
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Yalnız Kurt son bölüm yayınlandı! ATV Yalnız Kurt 2. bölüm izleyemeyenler Yalnız Kurt son bölüm izle! ATV Yalnız Kurt 2. bölüm izle! Yalnız Kurt son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak haberimizde...
ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Yalnız Kurt dizisi 2. bölümü yayınlandı. ATV Yalnız Kurt 2. bölüm izleyemeyenler Yalnız Kurt son bölüm izle! ATV Yalnız Kurt 2. bölüm izle! Yalnız Kurt son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Esra'nın öldüğünü duyduktan sonra Esra'yı karşısında gören Altay gizemi çözmeye çalışır. Altay'ın önünde yeni bir dünya açılmıştır. Tanımadığı yeni insanlarla karşılaşır. Altay, Esra'ya verdiği "kızını bulacağım" sözünü yerine getirir ve Ela'yı bulur. Altay, Doğan'ı alt etmek için yeni planlar yaparlar. Bu planlar ve tesadüfler sonucunda Altay, kendi geçmişine dair yeni bilgiler öğrenir. Ulaştığı bilgileri Davut'a getiren Altay'ın, kaderiyle yüzleşme vakti gelmiştir. Yıllardır sabırla bugünü bekleyen Davut, olan olayları geçmişten bugüne tek tek Altay'a anlatır. Gerçekleri öğrenen ve düşmanlarını tanıyan Altay, Golyat'a karşı intikam yemini eder.
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.
Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu
Kürşat Alnıaçık
Damla Colbay - Sare Türkmen
Murat Han - Doğan Sakınma
Polat Bilgin
Gökhan Soylu
Deniz Evin - Sefer
Cihan Ünal - Davut Bahadır
Yaprak Medine - Mira