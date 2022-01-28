Yalnız Kurt Esra kimdir, kim canlandırıyor? Esra Türkmen (Damla Colbay) kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?
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Ekranların yeni dizisi Yalnız Kurt bugün ilk bölümü ile yayınlandı. Dizi başlamasıyla birlikte Yalnız Kurt oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de Esra Türkmen oldu. Peki, Yalnız Kurt Esra kimdir, kim canlandırıyor? Esra Türkmen (Damla Colbay) kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir? Detaylar haberimizde...
Yalnız Kurt dizisinin oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Esra Türkmen geliyor. Peki, Esra Türkmen kimdir, kaç yaşında? Esra Türkmen gerçek adı nedir? Esra Türkmen karakterini kim canlandırıyor? Damla Colbaykimdir? Damla Colbayrol aldığı diziler hangileri?
Esra Türkmen karakterini "Damla Colbay" canlandırmaktadır.
Damla Colbay (Esra)
Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum.
Damla Colbay (d. 14 Ocak 1993, İzmir), Türk oyuncudur.
Üniversite stajı için geldiği İstanbul'da oyunculuğa başladı ve Kara Para Aşk dizisinde oynadığı "Demet" karakteriyle tanındı. 2015-2016 yılları arasında yayımlanan Hayat Mucizelere Gebe isimli dizinin kadrosuna başrol olarak girdi ve "İnci" karakterini oynadı. 2016-2017 yılları arasında İçerde dizisinde "Eylem" karakterini canlandırdı. 2019 yılında Zengin ve Yoksul dizisinde kısa bir süre oynadıktan sonra aynı yılın Aralık ayında başlayan Hekimoğlu dizisinde Zeynep Can karakterini canlandırdı.
Sailor Moon çizgi romanı ve yönetmen Pedro Almodóvar hayranı olan oyuncu, Dokuz Eylül Üniversitesinde oyunculuk öğrenimine devam etmektedir.
Rol Aldığı Yapımlar
2014-2015 : Kara Para Aşk : Demet Demir : Yardımcı oyuncu : atv
2015-2016 : Hayat Mucizelere Gebe : İnci Temizyürek : Başrol oyuncusu : Kanal D
2016-2017 : İçerde : Eylem : Başrol oyuncusu : Show TV
2019 : Zengin ve Yoksul : Aysel Taştan : Başrol oyuncusu : atv
2019-2021 : Hekimoğlu : Zeynep Can : Başrol oyuncusu : Kanal D
2022- : Yalnız Kurt : Esra Türkmen : Başrol oyuncusu : atv
Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu
Kürşat Alnıaçık
Damla Colbay - Sare Türkmen
Murat Han - Doğan Sakınma
Polat Bilgin
Gökhan Soylu
Deniz Evin - Sefer
Cihan Ünal - Davut Bahadır
Yaprak Medine - Mira