Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Yalnız Kurt fragmanı izle! Osman Sınav'dan yeni yapım Yalnız Kurt oyuncuları kim? Kurtlar Vadisi'nin devamı mı?

Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlıyor? Osman Sınav'dan yeni yapım Yalnız Kurt oyuncuları kim? sorularının yanıtı merak ediliyor.ATV ekranlarında yayınlanacak yapıma dair ilk fragman yayınlandı.Peki, Yalnız Kurt Kurtlar Vadisi'nin devamı mı?

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Deli Yürek ve Kurtlar Vadisi gibi birçok popüler dizi ve filmde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav'ın yeni projesi Yalnız Kurt'un çekimlerine başlandı. Dizinin hangi tarihte yayınlanacağı henüz belli olmasa da, 2022'nin ilk çeyreğinde yayın hayatına başlaması bekleniyor. Yayın tarihi hakkında resmi açıklama geldiğinde a haber.com.tr'de olacak.

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapımcılığını Osman Sınav'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze kaleme alıyor. YALNIZ KURT FRAGAMANI İZLE

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

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