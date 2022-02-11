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Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak?

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Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt yeni bölüm canlı izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak?

ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt bugün 3. bölüm ile ekranlara gelecek. Saat 20:00 'da başlayacak olan Yalnız Kurt dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler, Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt 3. yeni bölüm canlı izle! araştırması yapıyor. Yalnız Kurt yeni bölüm canlı seyret! Yalnız Kurt 3. bölüm izle! Yalnız Kurt ATV canlı izle!

Yalnız Kurt canlı izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt 3. yeni bölüm canlı izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak? Yalnız Kurt canlı nereden izlenir? Yalnız Kurt canlı izleme linki var mı? Detaylar haberimizde...

Babası Yavuz Yıldırım ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri öğrenen Altay için, yeni bir hayat başlamıştır. Bu zamana kadar hiçbir beklentisi olmadan ve geçmişini unutarak yaşayan Altay'ın artık bir amacı, bir hedefi vardır. Anne babasını öldüren, bu ülkenin de başına belan olan düşmanı tanımak ve yok etmek! En tepedeki kötü adama ulaşacak, Salur Kazan gibi 7 başlı ejderhanın 7 başını birden kesecektir. Çocukluğuna dönen Altay, aradığı gücü kendi geçmişinde bulur. Plan yapmaya başlar. Fettah Dahhak'ın adamı Mürted'i ele geçirmek için Doğan, Nizam ve Altay arasında akıl oyunları yaşanır. Detaylı bir plan yapan Altay, işlerini tek başına, Yalnız Kurt'a yakışan şekilde halleder. Yaptığı doğru hamlelerle Doğan'ın da güvenini kazanan Altay, içeri sızma konusunda önemli adımlar atar. Ulaşmak istediği bilgi için kimseye bir şey hissettirmeden hareket eden Altay, şüpheleri başka yöne çekerek istediğini elde eder. Altay, Davut'un yılladır peşinde koştuğu bilgilere ulaşması için, çok önemli bir operasyonu başarıyla yerine getirir.

YALNIZ KURT CANLI İZLE!

Yalnız Kurt her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt 2. yeni bölüm canlı izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay - Sare Türkmen

Murat Han - Doğan Sakınma

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin - Sefer

Cihan Ünal - Davut Bahadır

Yaprak Medine - Mira

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