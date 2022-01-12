"Yalnız değilsiniz, biz varız!"

Ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda "İçinde bulunduğum durumdan tüm yaşama hevesimi, sevincimi kaybettim" diyerek bir video çeken ve ardından da yaşamına son veren Kara'nın videosunu izledikten sonra sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, tarikat yurtlarında zorla kalan gençlerin her türlü destek için kendilerine ulaşabileceğini açıkladı.

Başkan Arda, paylaşımında, "Dün geceden beri umutlarını yitirip yaşamından vazgeçen gençleri düşünüyorum. Tarikat yurtlarında baskı altında yaşayan değerli genç kardeşlerim size sesleniyorum; Asla yalnız değilsiniz. Biz, Gaziemir Ailesi olarak sizlerin her anlamda yanınızda olmaya hazırız" dedi.

Başkan Arda da, dün de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Enes Kara, daha 20 yaşındaydı... Tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiydi. Dün geride bir video ve not bırakarak intihar etti. Ve en acısı, hayatının baharında bir genç 'Yaşama sevincimi kaybettim' diyordu… Kelimeler yine boğazımıza düğümlendi. Çok üzgünüm" demişti.

Öğrencilerin tarikat yurtlarında zorla kaldığı ve umutlarını ve gelecek hayallerini kaybettiğini belirten Başkan Arda, "Tarikat ve cemaat yurtlarında zorla kalan gençlerin bize başvurmasını bekliyoruz. Onlara hem kalacak yer hem de psikolojik destek verebiliriz. Biz, Gaziemir Belediyesi olarak gençlerimizin hayallerinin yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Gençlerimizi aydınlık bir geleceğe taşımak için biz elimizi taşın altına koymaya hazırız" diye konuştu.

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