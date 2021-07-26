Yalıntaş Göleti kuraklığa yenik düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalıntaş Göleti kuraklığa yenik düştü

İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin - Haberler | Güncel

Yalıntaş Göleti kuraklığa yenik düştü Gölet kurudu, flamingolar yaşam mücadelesi veriyor Nevşehir'de kuraklığın fotoğrafı Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yalıntaş Köyü'nde bulunan Yalıntaş Göleti kurumaya terk edildi.

Yalıntaş Göleti kuraklığa yenik düştü

Gölet kurudu, flamingolar yaşam mücadelesi veriyor

Nevşehir'de kuraklığın fotoğrafı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yalıntaş Köyü'nde bulunan Yalıntaş Göleti kurumaya terk edildi.

Devlet Su İşleri tarafından uzmanların uyarılarına rağmen yıllardır uygulanan yanlış gölet, sulama ve baraj politikaları sebebiyle Yalıntaş Göleti kuraklık ile karşı karşıya. Çevrede bulunan çiftçilerin göletten izinsiz su kullanımı ve tarlaların gelişi güzel sulanması nedeniyle doğal su varlıkları tarafından beslenemeyen gölün tek yaşam kaynağı artık yağışlar oldu. Son yıllarda istenilen yağışlarında yaşanmamasının ardından gölet adeta kaderine terk edilirken, gölette yaşamını sürdüren flamingolar da gölet ile birlikte adeta yaşam mücadelesi veriyor.

DSİ tarafından ise adeta kaderine terk edilen gölette nasıl bir çalışma yapılacağı ise kamuoyu tarafından merak ediliyor.

Yalıntaş Göleti kuraklığa yenik düştü
Yalıntaş Göleti kuraklığa yenik düştü
Yalıntaş Göleti kuraklığa yenik düştü
Yalıntaş Göleti kuraklığa yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Bülent Turan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Yusuf Güney Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Muslera Aytaç Kara Serdar Aziz Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yalıntaş Göleti kuraklığa yenik düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 09:57:20. #1.16#

title