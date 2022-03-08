Yalıhüyük'te polisler Kadın Destek Uygulaması (KADES) broşürleri dağıttı
AA, Fatih Atalay - Güncel
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Yalıhüyük İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) broşürleri dağıttı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yalıhüyük İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle kadınlara, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) broşürleri dağıttı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES uygulaması broşürlerini ilçedeki kadınlara dağıtan polis memurları, kullanıcılara cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiğini anlattı.
Kadına karşı her türlü şiddeti engellemeyi amaçlayan KADES uygulaması akıllı telefonlara indirilerek, ihtiyaç halinde acil arama butonuna basılması durumda, güvenlik güçleri konum tespiti yaparak en kısa sürede ihtiyaç duyan kişiye yardıma ulaşıyor.
AA / Fatih Atalay - Güncel