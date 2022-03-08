Yalıhüyük'te polisler Kadın Destek Uygulaması (KADES) broşürleri dağıttı - Haberler

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Yalıhüyük'te polisler Kadın Destek Uygulaması (KADES) broşürleri dağıttı

AA, Fatih Atalay - Güncel
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Yalıhüyük'te polisler Kadın Destek Uygulaması (KADES) broşürleri dağıttı

Yalıhüyük İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle kadınlara, Kadın Destek Uygulaması (KADES) broşürleri dağıttı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yalıhüyük İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle kadınlara, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) broşürleri dağıttı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES uygulaması broşürlerini ilçedeki kadınlara dağıtan polis memurları, kullanıcılara cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiğini anlattı.

Kadına karşı her türlü şiddeti engellemeyi amaçlayan KADES uygulaması akıllı telefonlara indirilerek, ihtiyaç halinde acil arama butonuna basılması durumda, güvenlik güçleri konum tespiti yaparak en kısa sürede ihtiyaç duyan kişiye yardıma ulaşıyor.

AA / Fatih Atalay - Güncel

Dünya Kadınlar Günü, Yalıhüyük, Hisarcık, KADES, Güncel, Haberler

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