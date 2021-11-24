Yalıhüyük'te masa tenisi turnuvası sona erdi
Yalıhüyük Kaymakamlığı tarafından İlçe Halk Eğitimi Merkezi organizasyonuyla düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.
YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Yalıhüyük Kaymakamlığı tarafından İlçe Halk Eğitimi Merkezi organizasyonuyla düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.
32 yarışmacının katıldığı masa tenisi turnuvasında dereceye girenlere madalyalarını İlçe Kaymakamı Ertuğrul Bayram verdi.
Masa tenisi turnuvasında birinci Ali Özdemir (İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı), ikinci Mustafa Öz (Kütüphane Memuru) üçüncü ise Ünal Seven (Polis Memuru) kaymakam Bayram'ın elinden madalyalarını aldı.
Kaymakamlıktaki madalya törenine Kaymakam Ertuğrul Bayram, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Metli, Müdür yardımcısı İsmet Cihat Mert, Yazı İşleri müdürü Ahmet İhsan Kaya katıldı.
AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri