Yalıhüyük'te çiftçiye güneş enerjili sulama sistemi hibe edildi Yalıhüyük Saray Mahallesinde çiftçilik yapan Ali Ünsal'a, Küçük Ölçekli Sulama Sistemleri Güneş enerjisi ile çalışan sulama sistemi (GES) hibe edildi.

Yalıhüyük Saray Mahallesinde çiftçilik yapan Ali Ünsal'a, Küçük Ölçekli Sulama Sistemleri Güneş enerjisi ile çalışan sulama sistemi (GES) hibe edildi.

Sulama Sistemleri (GES) Demonstrasyonu Projesi teslim törenine, İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç da katıldı.

Teslim töreninde bilgi veren İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci, "Müdürlüğümüzün tarımsal ve hayvansal üretimin artırılmasının yanında bizden sonraki nesillere temiz bir gelecek bırakmak, doğayı koruyarak doğal dönüşümün içinde bu üretimleri gerçekleştirmenin önemi giderek artmaktadır.

Bu düşünce ile Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi çalışmaları kapsamında; Küçük Ölçekli Sulama Sistemleri (GES) Demonstrasyonu Projesiyle bu sistemlerden bir adet İlçemiz çiftçisine hibe edilerek, bu tip sistemlerin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA