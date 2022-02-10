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Yalıhüyük'te bulunan yaralı şahin tedavi edildi

AA, Fatih Atalay - Güncel
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Yalıhüyük'te bulunan yaralı şahin tedavi edildi

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yaralı olarak bulunan Şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına yeniden bırakıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yaralı olarak bulunan Şahin, tedavisinin ardından doğal ortamına yeniden bırakıldı.

Yalıhüyük İlçesi şebeke suyu deposu yanında yaralı olarak bulunan şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirildi. Burada tedavisi yapılan şahin daha sonra doğaya bırakıldı.

Yaralı şahini su deposu yanında bulan Fatih Karaaslan; "İşim gereği Yalıhüyük'te bulunuyorum. Geçerken yaralı şahini fark ettim. İlçe Tarım Müdürlüğüne götürdüm. Burada veteriner hekim arkadaşımız tedavisini yaptı. Çok fazla bir sorunu olmadığını anlayınca doğaya bıraktık." diye konuştu.

AA / Fatih Atalay - Güncel

Yalıhüyük, Hisarcık, Tarım, Konya, Güncel, Haberler

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