Yalıhüyük'te ana sınıfı öğrencilerine takvim hediye edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalıhüyük'te ana sınıfı öğrencilerine takvim hediye edildi

AA, Fatih Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
Yalıhüyük'te ana sınıfı öğrencilerine takvim hediye edildi

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Müftü Ahmet Karakaya tarafından anaokulu öğrencilerine diyanet çocuk takvimi hediye edildi.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Müftü Ahmet Karakaya tarafından anaokulu öğrencilerine diyanet çocuk takvimi hediye edildi.

İlçe Müftüsü Karakaya, Yalıhüyük İlkokulu bünyesinde faaliyet gösteren ana sınıfını ziyaret ederek öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı diyanet çocuk takvimini hediye etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Karakaya'nın ziyareti İlçe Müftülüğünce hazırlanan ikramların dağıtımıyla sona erdi.

AA / Fatih Atalay - Güncel

Ahmet Karakaya, Yalıhüyük, Müftü, Konya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title