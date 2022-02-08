Yalıhüyük'te ana sınıfı öğrencilerine takvim hediye edildi
AA, Fatih Atalay - Güncel
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Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Müftü Ahmet Karakaya tarafından anaokulu öğrencilerine diyanet çocuk takvimi hediye edildi.
YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Müftü Ahmet Karakaya tarafından anaokulu öğrencilerine diyanet çocuk takvimi hediye edildi.
İlçe Müftüsü Karakaya, Yalıhüyük İlkokulu bünyesinde faaliyet gösteren ana sınıfını ziyaret ederek öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı diyanet çocuk takvimini hediye etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Karakaya'nın ziyareti İlçe Müftülüğünce hazırlanan ikramların dağıtımıyla sona erdi.
AA / Fatih Atalay - Güncel