Yalıhüyük tarihinin en soğuk günlerini geçiriyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösteriyor.

Yetkililer kuvvetli buzlanmaya karşı vatandaşları uyarırken Yalıhüyük, tarihinin en soğuk günlerinden birini geçiriyor.

Alınan bilgilere göre, termometreler ilçede sıfırın altında 29,81 dereceyi gösterdi.

Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, tarımda olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "İlçemizde mevsimsel yağış olarak bereketli bir sezon geçiriyoruz. Meydana gelen yoğun kar yağışı nedeni ile meyve ağaçlarının üzerinde biriken kar kütleleri dalların kırılmasına yada kapalı üretim alanlarında istenmeyen olumsuz durumlar meydana getirebilme ihtimaline karşı aşırı yağışlarda üreticilerimizin tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz." dedi.