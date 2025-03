YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm 27 Mart yeni bölüm fragman izleme linki var mı?

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, seyircisini her cuma ekrana kilitliyor. İlgi çekici konusuyla her hafta yeni bir heyecana yer veren Yalı Çapkını izlenme rekorları kırıyor. Dizinin her yeni bölümü merakla beklenirken, cuma günleri iple çekiliyor. YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını 101. bölüm fragman!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ferit ve Seyran, sonunda mutluluğa adım atarak evlenir. Ancak bu yeni başlangıç, aile içinde çeşitli gerilimleri de beraberinde getirir. Kutlama gecesinde tüm aile bir araya gelir. Ancak eğlenceyi gölgeleyen bir olay yaşanır: Serpil'in geçmişi, ailenin peşini bırakmaz.

Öte yandan Ferit ve Seyran, hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanır. Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan bir kız çocuğuna koruyucu aile olmayı planlayan çift, Zehra ile tanışır. Küçük Zehra'nın hikâyesi, Seyran'ı derinden etkiler ve annesinin neden onu bıraktığını öğrenmek ister. Yaptığı araştırmalar sonucunda Zehra'nın annesine ulaşan çift, büyük bir gerçekle yüzleşmeye hazırlanır.

Bu sırada İfakat, Cengiz ile yeni bir başlangıç yapıp yapmama konusunda ikilem yaşar.

YALI ÇAPKINI 101. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her cuma gününün heyecanla beklenen dizisi Yalı Çapkını, ilgi çekiyor. Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını'nın son bölümünde olanlar izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. 98. bölümün sonrasında seyirciler 101. bölümde ne olacağını merak etmeye başladı. Ancak Yalı Çapkını'nın 101. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yalı Çapkını 101. bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizde yer vereceğiz.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Gülen Gediklioğlu, Pelin Akil.