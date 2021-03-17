Yalçınkaya vatandaşlarla bir araya geldi
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Yalçınkaya vatandaşlarla bir araya geldi

17.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:55
Yalçınkaya vatandaşlarla bir araya geldi

Muhtar buluşmalarını mahallelere taşıyan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Güneren Mahallesi'ne giderek vatandaşların taleplerini dinledi.

Muhtar buluşmalarını mahallelere taşıyan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Güneren Mahallesi'ne giderek vatandaşların taleplerini dinledi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, hedeflediği hizmetlerin çoğunu hayat geçirdikten sonra kırsala çıkarma yaptı. Sık sık vatandaş, esnaf, kanaat önderleri ve muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyen Başkan Yalçınkaya, 'Hizmette yerinde tespit, hızlı çözüm" hedefiyle muhtar buluşmalarını mahallelere taşıdı. Bu kapsamda ilk olarak Akçakale'nin en büyük kırsal mahallesi olan Güneren'e giden Başkan Yalçınkaya muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yalçınkaya, "Başımızda cumhurbaşkanımız var. Bu konuda bütün gayretini ortaya koymuş. Biz de gayretimizi Milletvekilimiz ile beraber koyacağız. Başımızda Ahmet Akay gibi kıymetli bir milletvekili var. Bu bölgenin çocuğudur. Ben de geçmişte vekil, şuanda belediye başkanıyım. Tecrübelerimizi birleştirip bu köydeki sorunları tek tek sorunları çözmeye çalışacağız. Bugüne kadar bu köy gezilerini başlatmadım. Akçakale'de bir hedefim vardı. O hedefim buradaki hizmetlerin büyük bir kısmını gerçekleştirmek, Bugün itibariyle hizmetlerimizin yüzde 90'nını gerçekleştirdik. Sorunları el ele gönül gönüne birbirimize destek olarak çözeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel bey de bize destek verecek. Biz de gereken gayreti göstereceğiz" dedi.

Daha sonra Yalçınkaya daha sonra mahalleden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Yalçınkaya vatandaşlarla bir araya geldi
Yalçınkaya vatandaşlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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