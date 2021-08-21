Yalancı serinliğe aldanmayın! Meteoroloji uzmanları "40 derece sıcaklar geliyor" diyerek uyardı
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Yalancı serinliğe aldanmayın! Meteoroloji uzmanları "40 derece sıcaklar geliyor" diyerek uyardı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Havaların serinlemeye başlamasının ardından Meteoroloji uzmanlarından kritik uyarılar geldi. Uzmanlar, günlerce orman yangınlarının etkisi altında kalan Ege ve Akdeniz bölgelerinde 40 derece ve üzerinde sıcaklıklar beklendiğini belirterek orman yangınlarına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye, günlerce devam eden ve herkese kabus dolusu anlar yaşatan orman yangınlarının bir daha yaşanmamasını istiyor. Bu nedenle meteoroloji uzmanları da 1 - 2günden bu yana etkili olan yalancı serinliğe aldanılmaması gerektiğini söyledi. Uzmanlar, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesi için "40 derece üzeri sıcaklar" yolda diyerek, orman yangınlarına karşı tedbir çağrısı yaptı.

NEM ORANLARI DÜŞECEK

TRT Haber'den Bahar Toprak'ın haberine göre sıcak hava, özellikle Ege ve Akdeniz'i etkisi altına alacak. Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların 40 derece ve üzerine çıkmasını bekliyor. Salı gününe kadar Ege'de sıcaklık ağustos ortalamasının 2-3 derece üzerinde seyredecek. İzmir'de nem oranı yüzde 30'lara, Aydın ve Manisa'da ise yüzde 15'e kadar düşecek.

"İZMİR DİKKAT" PAYLAŞIMI

Sıcak hava ve neme ek olarak Ege'de yer yer kuvvetli rüzgar da görülecek. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sıcak hava uyarısını "İzmir Dikkat" notuyla paylaştı.

YANGIN RİSKİ ARTIYOR

Sıcak hava dalgasıyla birlikte Ege ve Akdeniz'de ormanlar yine risk altında. Bu nedenle vatandaşların yürüyüş ve piknik yapmak için güvenli mesire alanlarını tercih etmesi yetkililer tarafından özellikle vurgulanıyor.

Ülkenin pek çok noktasında yangınların önüne geçmek amacıyla ormanlara giriş yasaklanmıştı. Yangın riski olan bölgelerde önlemler artırıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Yalancı serinliğe aldanmayın! Meteoroloji uzmanları '40 derece sıcaklar geliyor' diyerek uyardı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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