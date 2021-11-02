Yalancı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yalancı Salı günü mü Cuma günü mü? Yalancı dizisi yeni günü hangi gün?

Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Yalancı günü mü değişti? Show TV yayın akışında değişiklik mi yapıldı? Yalancı dizi günü bugün mü? Yalancı Cuma günü mü Salı günü mü yayınlanıyor?

YALANCI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalancı dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

YALANCI DİZİSİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? YENİ GÜNÜ NE ZAMAN?

Dizi normalde Cuma günü yayınlanıyordu. Fakat yapılan açıklamaya göre dizinin günü değişti ve Salı'ya alındı.

YALANCI DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ?

Hayır dizi devam ediyor. Dizinin sadece günü değişmiştir. Önceden Cuma günleri yayınlanıyordu. Twitter'dan yapılan resmi açıklamaya göre dizinin yeni günü Salı oldu. Cuma günleri ise Aziz dizisi ekranlara gelecek.

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Gizem Soysaldı : Tuğba

Ozan Ayhan : Oğuz

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Mihrimah Selin Vardar : Derin

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