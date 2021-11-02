Yalancı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yalancı Salı günü mü Cuma günü mü? Yalancı dizisi yeni günü hangi gün?
Yalancı dizisi ne zaman, yeni günü hangi gün merak edildi. Dizi normalde Cuma günleri ekrana geliyordu. Yapılan açıklamaya göre dizinin yeni günü Salı'ya alındı. Peki, Yalancı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yalancı Salı günü mü Cuma günü mü? Yalancı dizisi yeni günü hangi gün?
Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Yalancı günü mü değişti? Show TV yayın akışında değişiklik mi yapıldı? Yalancı dizi günü bugün mü? Yalancı Cuma günü mü Salı günü mü yayınlanıyor?
Yalancı dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Dizi normalde Cuma günü yayınlanıyordu. Fakat yapılan açıklamaya göre dizinin günü değişti ve Salı'ya alındı.
Hayır dizi devam ediyor. Dizinin sadece günü değişmiştir. Önceden Cuma günleri yayınlanıyordu. Twitter'dan yapılan resmi açıklamaya göre dizinin yeni günü Salı oldu. Cuma günleri ise Aziz dizisi ekranlara gelecek.
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Şahin Irmak : Okay Aytekin
Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
İmer Özgün : Canan Ocakçı
Gizem Soysaldı : Tuğba
Ozan Ayhan : Oğuz
Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
Mihrimah Selin Vardar : Derin