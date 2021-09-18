Yalancı dizisinde yalancı kim, kim doğruyu söylüyor? Adam mı Kadın mı? Deniz öğretmen mi doğruyu söylüyor Mehmet Emir doktor mu?
Show TV'nin yeni başlayan dizisi Yalancı'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Merak edilen bir diğer konu ise dizideki yalancının kim olduğudur. Peki, Yalancı dizisinde yalancı kim, kim doğruyu söylüyor? Adam mı Kadın mı? Deniz öğretmen mi doğruyu söylüyor Mehmet Emir doktor mu? İşte bilgiler...
Yalancı dizisi hangi diziden uyarlamadır? Dizinin sonu belli mi? Dizide kim yalan söylüyor? Yalancı dizisindeki yalancı kim? Yalancı dizisi hangi diziden uyarlamadır? Dizinin yabancı versiyonu hangisi? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almaktadır.
Dizi İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır.
Dizide kimin yalan söyleyip söylemediği henüz bilinmemektedir. Sosyal medyada çok tartışılan bu konu hakkında bazı görüşler mevcut. Birçok kullanıcının aktardığı bilgiye göre dizinin yabancı versiyonu olan 'Liar' dizisinde adamın (doktorun) yalan söylediği belirtiliyor. Fakat dizinin yerli versiyonunda durum tam olarak bilinmemektedir. Bu bakımdan dizinin ilerleyen bölümlerinde yalancının kim olduğu ortaya çıkacağı düşünülüyor.
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Şahin Irmak : Okay Aytekin
İmer Özgün : Canan Ocakçı
Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
Öyküsu Özyürek : Lorin
Ozan Ayhan : Yavuz
Gizem Soysaldı : Tuğba
Mesut Yılmaz : Ali
Doğa Karakaş : Ayaz Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Sema Çeyrekbaşı : Türkan
Özgür Şahin : Serkan
Mihrimah Selin Vardar : Derin