Yalancı dizisi oyuncu kadrosu, oyuncuları kimler? Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı dizisi başrol oyuncuları kimler? Yalancı oyuncu kadrosu!
Show TV'nin yeni başlayan dizisi Yalancı hakkında bazı konular araştırılıyor. Merak edilen konuların başında Yalancı dizisi oyuncuları kimler? Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı dizisi başrol oyuncuları kimler? soruları geliyor. Peki, Yalancı ne zaman? Yalancı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte ayrıntılar...
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Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almaktadır.
Dizi İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır.
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Şahin Irmak : Okay Aytekin
İmer Özgün : Canan Ocakçı
Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
Öyküsu Özyürek : Lorin
Ozan Ayhan : Yavuz
Gizem Soysaldı : Tuğba
Mesut Yılmaz : Ali
Doğa Karakaş : Ayaz
Sema Çeyrekbaşı : Türkan
Özgür Şahin : Serkan
Mihrimah Selin Vardar : Derin