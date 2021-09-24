Yalancı dizisi oyuncu kadrosu, oyuncuları kimler? Yalancı dizisi konusu ne? Yalancı dizisi başrol oyuncuları kimler? Yalancı oyuncu kadrosu!

Yalancı oyuncu kadrosunda hangi isimler var? Yalancı dizisi başrol oyuncuları kimler? Yalancı dizisinin konusu ne? Yalancı ne zaman? Yalancı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı canlı izle! Yalancı konusu ve oyuncuları!

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almaktadır.

Dizi İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır.

YALANCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

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