Yalancı Damat filmi konusu nedir? Yalancı Damat oyuncuları ve fragmanı Hayatı boyunca kariyerine ağırlık veren Aslıhan, aile baskısı ve biraz da kendi isteği ile hayatına birini alır. Tam her şey güzel gidiyor derken öğrendikleri karşısında yeni bir oyun içine girer. Yalancı Damat filmi, beklenmedik şekilde başlayan bir aşk hikayesini gözler önüne seriyor.

Yalancı Damat filmi, Ali İl ve Dila Danışman'ın başrollerinde olduğu romantik-komedi türde 2018 yapımı filmdir. Yönetmenliğini Bora Onur'un yürüttüğü Yalancı Damat filminin senayosu ise Özlem Aybek'e ait. Filmde, umulmadık anda gelen aşkın eline düşen Aslıhan, bu defa aradığını bulabilecek.

YALANCI DAMAT OYUNCULARI

Aldatıldığını öğrenmesi ile ailesinin karşısına çıkaracak gerçek olmayan bir eş adayı için kolları sıvayan Aslıhan'ı ekranlara getiren Yalancı Damat oyuncuları; Ali İl, Dila Danışman, Rıza Akın, Burcu Almeman, Özlem Maden, Kerem Poyraz Kayaalp ve Fahri Kıncır'dır.

YALANCI DAMAT KONUSU

Otuzlu yaşlarında ve hiç evlenmemiş, ailesi tarafında evliliği merakla beklenen Aslıhan, kariyerini her zaman ön planda tutarak akrabalarının dikkatini çekmiş ve alay konusuolmuştur. Ailesi Aslıhan için endişelenirken Aslıhan ise hayatına giren birinin heyecanıyla mutludur. Bu gelişmeyi aileyle paylaşır ve sevdiği adamı ailesi ile tanıştırmak istediğini belirtir.

Fakat bu rüya gibi ilişki öğrendikleri karşısında sekteye uğrar. Tanıştırmaya günler kala aldatıldığını öğrenen Aslıhan bir anda ortada kalakalır. Tüm ailenin dört gözle beklediği o gece için yeni bir plan yapmalıdır. O gece kendisine eşlik edecek bir konu mankeni, sevgilisini oynayacak birini bulmak zorundadır. Oyunculukla başlayan yalan aşk, hayallerindeki gibi bir ilişkiye dönüşür.