Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek
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Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek

07.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:55

Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre 12 Şubat'tan itibaren Türkiye genelinde ciddi bir soğuma yaşanacak, yurt genelinde kar yağışlı günler görülecek. İstanbul cuma gününden itibaren kar yağışının etkisi altına girecek ve yaklaşık 7 gün boyunca kar yağışı aralıklarla sürecek. Soğuklar şubat sonuna kadar İstanbul'u terk etmeyecek.

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıktı ve birçok ilde parçalı bulutlu bir hava gözleniyor. Tahminlere göre hafta ortasında yağışlar yurdu etkilemeye başlayacak ancak sıcaklıklar cuma gününe kadar düşmeyecek.

12 ŞUBAT'TA HAVA DEĞİŞİYOR

Küresel tahmin sistemlerine göre 12 Şubat Cuma günü yurt yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hava hızla soğuyacak, yurdun önemli kısmını kar etkileyecek ve soğuklar şubat ayının sonlarına kadar yurdu terk etmeyecek.

ŞUBAT SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Gelecek cuma günü yurdu etkilemesi beklenen soğuk hava sistemi İstanbul'u da etkileyecek. Küresel tahmin sistemlerinin son verilerine göre İstanbul önümüzdeki cumadan itibaren kar yağışının etkisi altına girecek ve yaklaşık 7 gün boyunca kar yağışı aralıklarla sürecek. Soğuklar şubat sonuna kadar İstanbul'u terk etmeyecek.

Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek
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