Yalan Rüzgarı dizisiyle tanınan Michael Tylo hayata veda etti - Haberler Magazin
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Yalan Rüzgarı dizisiyle tanınan Michael Tylo hayata veda etti

Hürriyet - Haberler | Magazin
Yalan Rüzgarı dizisiyle tanınan Michael Tylo hayata veda etti

Ünlü aktörün ölümü öğretim görevlisi olarak görev yaptığı Nevada Üniversitesi tarafından duyuruldu.

Ünlü aktörün ölümü öğretim görevlisi olarak görev yaptığı Nevada Üniversitesi tarafından duyuruldu. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Örnek bir arkadaş, meslektaş, öğretmen ve sanatçıydı. Çok seçkin ve zengin bir kariyere sahipti, ancak başarıları konusunda alçakgönüllüydü. Ailesini çok sevdi ve mutlu bir hayat yaşadı ama bizi çok erken terk etti. Onu çok özleyeceğiz ancak Michael'ın üniversitemize ve dünyaya kattığı her şey için derin bir minnettarlık duyuyoruz" denildi.

BİRÇOK ÜNLÜ YAPIMDA YER ALDI

1980'lerde televizyona "Another World" dizisiyle adım atan Tylo, daha sonra televizyon dünyasının en popüler dizilerinden olan "Yol Gösterici Işık", "All My Children", "Yalan Rüzgarı"  "The Bold and the Beautiful" ve "General Hospital" da yer aldı.

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Haber: Yalan Rüzgarı dizisiyle tanınan Michael Tylo hayata veda etti - Haberler Magazin
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