Yakutiye, Yeni Dönemin İlk Meclis

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi, Nisan ayı belediye meclis toplantısını Dr. Mahmut Uçar başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Meclis oturumunda başkan vekillikleri, katip üyeliklere, komisyonlara üye seçimi yapıldı. Mahmut Uçar, açılış konuşmasında "Erzurum halkı için, bölgemiz için hayırlı kararlar inşallah bu mecliste alınacaktır." dedi.

Yakutiye Belediye Meclisi, 31 Mart seçimleri sonrası yeni belediye başkanı ve meclis üyeleriyle ilk oturumunu gerçekleştirdi. Dr. Mahmut Uçar başkanlığında belediye meclisi, meclis salonunda ilk oturumunu gerçekleştirdi. Başkan Uçar, meclis üyelerinin tek tek ellerini sıkarak 'hayırlı olsun, hoş geldiniz' dedi. İlk tanışmanın ardından oturuma geçildi. Oturum açılışını Başkan Mahmut Uçar yaptı. Uçar, "Değerli meclisi üyesi arkadaşlarımız hepinize bugün ilk yapmış olduğumuz toplantıya hoş geldiniz diyorum. İnşallah bu meclisimizin çalışmaları burada alınan kararlar vatandaşlarımız için, Erzurum halkı için, bölgemiz için hayırlı olacak ve kararlar inşallah bu mecliste alınacaktır.

Mecliste kardeşlik havası esecek

İlerleyen meclislerde oturumlarda birbirimizi daha yakın tanıyacağız ama bugünden itibaren bu meclisin bir kardeşlik havası içerisinde geçecektir. Meclisimizde üç partiden üyelerimizle temsil edilen bir meclis teşekkül etmiş durumda. Tüm samimiyetimle burada ki üyelerin Erzurum'un Yakutiye'nin bölgemizin çıkarları için en üst seviyede hassasiyette olduklarını biliyorum. Biz burada çeşitli konularda fikirlerimizi beyan edeceğiz, değişik fikirler ortaya koyacağız, bunların hepsi şehrimizin ve bölgemizin daha iyi olması adına sunulan fikirlerdir. Bir uyum, kardeşlik içerisinde, kimseyi rencide etmeden, kimsenin hakkına girmeden, bölgemiz için en hayırlısı neyse onun için çaba göstereceğiz. Buradaki meclis, gerek Erzurum'daki diğer meclislere, gerek Türkiye'deki meclislere örnek olacak şeklide şehrimizin yararına katkı sunacak şekilde çalışır ve süremizi doldurduğuz beş yıl sonra birbirinden kırılmadan, hakkı geçmeden, üzülmeden ayrılmak hepimize nasip olur inşallah." şeklinde konuştu.

Başkan Uçar'ın konuşmasının ardından komisyon seçimlerine geçildi. Meclis Birinci Başkanlığına Durali Gökkaya, Meclis İkinci Başkanı Turgut Taşken, Birinci katip üye Kübra Bilici, İkinci Katip Üye Yıldırım Aslan, Birinci Yedek Katip Üye Yunus Cindilli, İkinci Yedek Katip Üye Bülent yazıcı seçildi.

Encümen üyeleri: Kübra Bilici, Lütfi İbişoğlu, Çiğdem Sulak. Takdir Kıymet Komisyonu: Yusuf Erturan, Fatih İpek, Öner Tugay, Nesrin Yetişir, Ali Erdoğan. Bütçe Kesin Hesap Tetkik Komisyonu: Ercan Akdağ, Yusuf Cindilli, Necmettin Koç, Ömer Atik, Bülent Yazıcı. İmar Komisyon üyeleri: Arzu Sırmacı, Mahmut Kuzey, Yavuz Başçı, Osman Yıldız, Yusuf Demircioğlu. Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma Komisyonu Ömer Atik, Nesrin Yetişir, Durali Gökkaya, Abdulnasır Polat, Lütfettin İspirli.

Tarihi Kentler Birliği: Asil üye: Yavuz Başçı, Yedek Üye: Öner Tugay. Türk Dünyası Belediyeler Birliği asıl üye: Yusuf Erturan, Yedek üye Abdulnasır Polat. Doğu Anadolu Belediyeler Birliği asıl üye İhsan Karabulut seçildiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA