Yakutiye Belediyesi korona virüsle mücadelede işi sıkı tutmaya devam ediyor
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Yakutiye Belediyesi korona virüsle mücadelede işi sıkı tutmaya devam ediyor

Yakutiye Belediyesi korona virüsle mücadelede işi sıkı tutmaya devam ediyor Yakutiye'nin dezenfekte mesaisi sürüyor Dünyayı etkisi altına alan ve normalleşme sürecine girdiğimiz şu günlerde, Yakutiye Belediyesi Ekipleri dezenfekte çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

18.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:35

Yakutiye Belediyesi korona virüsle mücadelede işi sıkı tutmaya devam ediyor

Yakutiye'nin dezenfekte mesaisi sürüyor

ERZURUM - Dünyayı etkisi altına alan ve normalleşme sürecine girdiğimiz şu günlerde, Yakutiye Belediyesi Ekipleri dezenfekte çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Daha önce salgınla mücadelede başarılı bir sınav veren Yakutiye Belediyesi normalleşen hayatla beraber açılan camii, restoran, kuaför, kıraathane ve kafelerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. 96 kişiden oluşan dezenfekte ordusuyla beraber Yakutiye'nin hemen her noktasında korona virüse karşı çalışma yürüten ekipler halkın sağlığı için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Başkan Uçar: Hava sıcaklıkları tedbirlerimizin önüne geçmemeli"

Korona virüse karşı çok dikkatli olunması gerektiğinin ve maske, sosyal mesafe ve el temizliğinin öneminin altını çizen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar tüm insanlığın hayatını tehdit eden korona virüse karşı ilk günden beri belediye olarak çalışmalarını hassasiyetle ile sürdürdüklerini belirtti.

Uçar "Halkımız tarafından yoğun olarak kullanılan alanlarda salgının yeniden harekete geçmemesi için dezenfekte çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Korona virüs aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir diyor, hava sıcaklıklarının tedbirleri bırakmamıza sebep olmasına izin vermeden, tüm vatandaşlarımızı maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Korona virüsü hafife almayalım, tedbirli olalım" dedi.

Yakutiye Belediyesi'nce yapılan açıklamada, salgının ilk gününden itibaren devam eden dezenfeksiyon işlemleri neticesinde 50 bini aşkın kapalı alanda 2.5 milyon metrekare temas yüzey alanının dezenfekte edildiği belirtildi.

Yakutiye Belediyesi korona virüsle mücadelede işi sıkı tutmaya devam ediyor

Kaynak: İHA

Manşet

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