Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileri yıldızları seyretti

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da Yakutiye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi gönüllüleriyle, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Kulübü (ATAK) üyeleri teleskopla yıldızları seyretti.

Yakutiye ilçesinde çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılan tarihi Kalor Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte üniversite tarafından getirilen iki teleskop sayesinde gençler ilk kez gökyüzünü seyretti.

Havanın soğuk olması nedeniyle yakılan ateşlerin başında ısınan Gençlik Meclisi gönüllüleri ve üniversite öğrencileri sırayla yıldızları seyretmenin keyfini yaşadı.

Etkinlik kapsamında gençler ayrıca şarkılar söyleyerek gönüllerince eğlendi.