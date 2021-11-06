Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileri yıldızları seyretti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileri yıldızları seyretti

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileri yıldızları seyretti

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi gönüllüleriyle, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Kulübü (ATAK) üyeleri teleskopla yıldızları seyretti.

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da Yakutiye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi gönüllüleriyle, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Kulübü (ATAK) üyeleri teleskopla yıldızları seyretti.

Yakutiye ilçesinde çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılan tarihi Kalor Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte üniversite tarafından getirilen iki teleskop sayesinde gençler ilk kez gökyüzünü seyretti.

Havanın soğuk olması nedeniyle yakılan ateşlerin başında ısınan Gençlik Meclisi gönüllüleri ve üniversite öğrencileri sırayla yıldızları seyretmenin keyfini yaşadı.

Etkinlik kapsamında gençler ayrıca şarkılar söyleyerek gönüllerince eğlendi.

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileri yıldızları seyretti

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileri yıldızları seyretti

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileri yıldızları seyretti

Yakutiye Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri ve üniversite öğrencileri yıldızları seyretti

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title