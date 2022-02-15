Yaklaşık Bin Yıllık 14 Mumya Bulundu - Haberler
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Yaklaşık Bin Yıllık 14 Mumya Bulundu

DailyMotion.com - Güncel
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Peru'da arkeologlar İnka Medeniyeti öncesinden kalan 14 mumya buldu.

Peru'da arkeologlar İnka Medeniyeti öncesinden kalan 14 mumya buldu. Bunların 6'sı çocuklara ait mumyalar. Uzmanlara göre, mumyalanan bu 8 yetişkin ve 6 çocuk yerel bir lider için kurban edilen kişiler. Peru'nun başkenti Lima'nın doğusundaki Cajamarquilla bölgesinde bulunan mumyaların 800 ila 1.000 yıl öncesinden kalma olduğu tahmin ediliyor. Mumyaların yanında seramik çömlekler, dekor amaçlı kullanılan su kabakları ve bitki kalıntıları gibi objeler de bulundu

DailyMotion.com - Güncel

Mumya, Peru, Güncel, Haberler

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