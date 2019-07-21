Yakıt tankeri şarampole devrildi: 1 ölü

Yakıt tankeri şarampole devrildi: 1 ölü

Adıyaman'da yakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da yakıt tankerinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ömer Tepe idaresindeki 02 SA 666 plakalı boş yakıt tankeri Adıyaman-Çelikhan kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Ağır yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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