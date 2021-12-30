Yakıt deposundaki 15 kilo eroin Magnum'a takıldı - Haberler
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Yakıt deposundaki 15 kilo eroin Magnum'a takıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yakıt deposundaki 15 kilo eroin Magnum'a takıldıVAN Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir aracın yakıt deposundaki 15 kilogram eroin, Magnum'um hassas burnu sayesinde ele geçirildi.

Yakıt deposundaki 15 kilo eroin Magnum'a takıldı

VAN Van'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir aracın yakıt deposundaki 15 kilogram eroin, Magnum'um hassas burnu sayesinde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde ilimiz Edremit ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Magnum ile yapılan aramada, 26 paket halinde 15 kilo 10 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalanarak adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Yakıt deposundaki 15 kilo eroin Magnum'a takıldı

Yakıt deposundaki 15 kilo eroin Magnum'a takıldı

Yakıt deposundaki 15 kilo eroin Magnum'a takıldı

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İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri

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