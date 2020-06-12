Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı
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Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakterine hayat veren başarılı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını sosyal medya hesabından yayınladı. Arduç paylaşımına "Fazla uzattım farkındayım" notunu düştü.

12.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:04

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur'a Arık Böke Erdenet karakteri ile katılan yakışıklı oyuncu Barış Arduç, koronavirüs salgınından korunmak için kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Arduç, bu süre zarfında imaj değişikliğine de gitti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Instagram hesabında 6 milyon takipçisi bulunan Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Yakışıklı oyuncunun "Fazla uzattım farkındayım" notuyla yaptığı paylaşım 500 bine yakın beğeni aldı.

Barış Arduç'un paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkat çekti.

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını Instagram hesabından paylaştı
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı
Haber Yorumları (1)
OSMAN: BENDE ÇOK UZATTIM
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500
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