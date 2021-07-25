Yakınları Samsunlu şehidi böyle karşıladı: "Dimdik ayaktayız. Vatan sağ olsun"
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Yakınları Samsunlu şehidi böyle karşıladı: "Dimdik ayaktayız. Vatan sağ olsun"

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Yaşam

Yakınları Samsunlu şehidi böyle karşıladı: "Dimdik ayaktayız. Vatan sağ olsun" Şehit Arslan'ın nişanlısı Esra Akçay: "Bir yıl önce bugün nişanlanmıştık" Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın...

Yakınları Samsunlu şehidi böyle karşıladı: "Dimdik ayaktayız. Vatan sağ olsun"

Şehit Arslan'ın nişanlısı Esra Akçay: "Bir yıl önce bugün nişanlanmıştık"

AMASYA - Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazesi yakınlarının "Dimdik ayaktayız. Vatan sağ olsun" sözleriyle karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını Amasya Merzifon Havalimanında yetkililer, ailesi ve yakınları karşıladı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı, şehidin babası Mürsel, annesi Sebahat Arslan ile kardeşlerinin acısını paylaştı.

Şehidin düğün hazırlıkları yaptığı bir yıllık nişanlısı olan Esra Akçay da "Bir yıl önce bugün nişan yapmıştık. Seneye mayıs ayında düğünümüz olacaktı. Dün öğlen telefonda konuşmuştuk. 'Çalışıyorum' demişti" şeklinde konuştu.

Cenaze defnedilmek üzere memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderildi.

Yakınları Samsunlu şehidi böyle karşıladı: 'Dimdik ayaktayız. Vatan sağ olsun'
Yakınları Samsunlu şehidi böyle karşıladı: 'Dimdik ayaktayız. Vatan sağ olsun'
Yakınları Samsunlu şehidi böyle karşıladı: 'Dimdik ayaktayız. Vatan sağ olsun'
Yakınları Samsunlu şehidi böyle karşıladı: 'Dimdik ayaktayız. Vatan sağ olsun'
Yakınları Samsunlu şehidi böyle karşıladı: 'Dimdik ayaktayız. Vatan sağ olsun'
Yakınları Samsunlu şehidi böyle karşıladı: 'Dimdik ayaktayız. Vatan sağ olsun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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