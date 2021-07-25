Yakınları Samsunlu şehidi böyle karşıladı: "Dimdik ayaktayız. Vatan sağ olsun"

Yakınları Samsunlu şehidi böyle karşıladı: "Dimdik ayaktayız. Vatan sağ olsun" Şehit Arslan'ın nişanlısı Esra Akçay: "Bir yıl önce bugün nişanlanmıştık" Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın...