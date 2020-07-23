Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili Yakın zamanda nikah masasına oturmaları beklenen Sylvie Meis ile nişanlısı Niclas Castello, İspanya'nın Mallorca adasında tatil yapıyor. Önceki gün plajda görüntülenen çift, zaman zaman romantik anlar yaşadı.

Ünlü futbolcusu Rafael van der Vaart ile olan evliliğini yıllar önce bitiren Sylvie Meis, ikinci evliliğine hazırlanıyor. Meis ile nişanlısı Niclas Castello, İspanya'nın Mallorca adasında tatile devam ediyor.

İlk evliliğinden bir oğlu olan 42 yaşındaki Sylvie Meis ile nişanlısı Mallorca'da kaldıkları otelin plajında objektiflere yansıdı. Önce uzun bir yürüyüş yapan sonra da denize girip serinleyen çift, bunun ardından şezlonglarına döndü. Meis ve nişanlısı Niclas Castello, birbirlerine durmadan sevgi gösterisinde bulundu. Kimi zaman da romantik anlar yaşadı.

AYAKLARINA MASAJ YAPTI

Castello bir ara nişanlısına ayak masajı yaptı. Ardından Niclas Castello, Meis'in saçlarını pet şişeden döktüğü suyla ıslattı. Sonra da sosyal medya hesabı için nişanlısının fotoğraflarını çekti. Hollandalı model, korkulukların yanında durarak uzun uzun nişanlısına poz verdi.

İşte ikilinin romantik tatilinden kareler;