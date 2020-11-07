Yakın Doğu Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Özer Turan atandı

Yakın Doğu Üniversitesi'nde hayata geçirilen yeni yapılanmayla, kurumun Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Özer Turan atandı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nde hayata geçirilen yeni yapılanmayla, kurumun Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne Özer Turan atandı.

Üniversite bünyesinde kurulan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne uzun yıllar İstanbul basınında çeşitli görevlerde bulunan Özer Turan getirildi.

"Doğru ve etkili bir iletişim, günümüzde insanlar için olduğu kadar kurumlar için de hayati önem taşıyor."

Günümüzde, insanlar için olduğu kadar kurumlar için de doğru bir iletişimin hayati önem taşıdığını ifade eden Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, bu bakışla Yakın Doğu Üniversitesi'nde yeni bir yapılanmaya gidilerek Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kurulduğunu söyledi ve Turan'a yeni görevinde başarılar diledi.

"Köklü ve güçlü bir kurumun parçası olmak gurur verici"

Özer Turan, uzun yıllar bir gazeteci olarak başarılarını takip ettiği Yakın Doğu Üniversitesi gibi köklü ve güçlü bir kurumun bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek, "Bütün ekibimizle birlikte üniversite ile kamuoyu arasında güçlü ve şeffaf bir köprü kurmayı amaçlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı