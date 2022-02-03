Yakın arkadaşı Ece Erken'in son durumunu paylaştı: Tuvalete düşürdüğü ilaçları içiyor - Haberler Magazin
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Yakın arkadaşı Ece Erken'in son durumunu paylaştı: Tuvalete düşürdüğü ilaçları içiyor

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Magazin
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Eşi silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ece Erken'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan yakın arkadaşı Seren Serengil, "Annesi ilaç vermek istemiyor. İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor tuvalette düşüyor, oralardan alıp içiyor. Kendinde değil. Yaşamak istemiyor" dedi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili Ece Erken'in açıklamalarına tepki gösteren Nihat Doğan, "Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde. Kocam bu yüzden öldürüldü de" ifadelerini kullanmıştı.

"HİÇ DE SİZİN BİLDİĞİNİZ GİBİ DEĞİL"

Gündeme bomba gibi düşen bu açıklama sonrası gözler Ece Erken'e çevrildi. Konuyla ilgili Ece Erken cephesinden herhangi bir açıklama yapılmazken, ünlü sunucunun yakın arkadaşı Seren Serengil'den çarpıcı bir değerlendirme geldi. Ece Erken'in durumunun iyi olmadığını ifade eden Serengil, "Hiç de sizin bildiğiniz gibi değil. Yazıktır bu kızı yaralamayın. Eteğimdeki taşları dökmek zorunda olmak istemiyorum." dedi.

"İLAÇLARI İÇ ÇAMAŞIRINA SAKLIYOR"

Erken'in annesinin ilaçları sakladığını söyleyen Serengil, "Annesi ilaç vermek istemiyor. İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor tuvalette düşüyor, oralardan alıp içiyor. Kendinde değil. Yaşamak istemiyor. Canımız acıyor elimizden bir şey gelmiyor, bir şey söylemek istemiyor" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin

Ece Erken, Magazin, Haber

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Yorumlar (4)

Miharbi mediç :

Gündemden düşün artık.Geren Gerengil.Yaş 51 .Diğeri 42.Para babaları /Mafya ve siz BİLEREK hepiniz GÜÇLÜ olmak adına bu işlerin içindesiniz.

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omer ak:

Beter olsun eden bulur yuva yıkanın yuvası olmaz

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sales Goods:

Sana ne ya arkadaşım sana mı kaldı. Kadının özelini anlatıyorsun sırf prim yapmak için.

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