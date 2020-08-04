Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
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Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, yarışma için Dominik Cumhuriyeti'ndeyken yakın arkadaşı Caner Çalışır hayatını kaybetti. Yarışma sonrası arkadaşının ölüm haberini alan Canseven'in herhangi bir paylaşım yapmaması tepki çekti.

04.08.2020 14:26 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:49

DJ ve sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, 10 Haziran 2020'de hayatını kaybetti. Arkadaşının hayatını kaybettiği dönemde Survivor 2020 yarışması için Dominik'te olan Cemal Can Canseven, yarışma final yaptıktan sonra arkadaşının ölüm haberini aldı. Şimdilerde yakın arkadaşlarıyla tatilde olan Canseven'in Çalışır hakkında herhangi bir paylaşım yapmaması takipçilerini kızdırdı.

ÖLÜM HABERİNİ ALINCA EVDEN ÇIKAMADI İDDİASI

Magazin kulislerinde Cemal Can'ın yakın dostu Caner'in vefatını yarışmanın finalinden 3 gün sonra öğrendiği ve anında mezarına gittiği konuşuluyor. Vefat haberinden sonra Cemal Can'ın büyük bir üzüntü yaşadığı ve 4 gün boyunca evinde çıkmadığı da iddia ediliyor.

Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki

"CEMAL CAN, CANER'İ SEVMEMİŞ"

Öte yandan fenomen Cemile Kaya, Kurban Bayramı'nda arkadaşı Caner Çalışır'ın mezarını ziyaret etti. Çalışır'ın mezarının başından paylaşım yapan Kaya, Cemal Can'ı hedef aldı. Mezarlık ziyaretinde Caner'e Cemal Can'ı şikayet ettiğini belirten Kaya, "Caner'e şikayete gittim. Cemal Can'ı bile şikayet ettim. Ona yalan konuştuğunu söyledim. 'Seni sevmemiş' dedim. Diğerlerini de şikayet ettim. O da beni dinledi. Bayramlaştık. İsteseydi mezar satın alabilir de. Bir de o beni üzdü her neyse çok üzgünüm moralim bozuk" ifadelerini kullandı.

Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki

Cemile Kaya'nın yanı sıra birçok sosyal medya kullanıcısı Cemal Can'ın yakın arkadaşıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmamasına sitem etti.

İşte Cemal Can için yapılan bazı yorumlar...

Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
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