Yahyalı'da Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi
Yahyalı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi.
Yahyalı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi.
Yahya Gazi Anadolu Lisesi'ndeki etkinliğe Kaymakam Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Esat Türkmenoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaymakam Altıner ve Başkan Öztürk, öğretmenlerin gününü kutladı.
Şiirlerin okunduğu etkinlikte katılımcılara yemek ikram edildi.