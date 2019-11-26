Yahyalı'da Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi
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Yahyalı'da Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi

Yahyalı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi.

26.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:52
Yahyalı'da Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi

ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi.

Yahya Gazi 'ndeki etkinliğe Kaymakam Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Esat Türkmenoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Altıner ve Başkan Öztürk, öğretmenlerin gününü kutladı.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte katılımcılara yemek ikram edildi.

Kaynak: AA
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