Yahyalı Belediye Meclisi Toplandı

Yahyalı Belediye Meclisi nisan ayı toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Esat Öztürk yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda 7 madde görüşüldü.

Toplantıda, Yahyalı Meslek Yüksekokulu, Kapuzbaşı Master Planı, Yahyalı Kongre ve Gösteri Merkezi, Kapalı Semt Pazarı, Yahyalı Rafting Takımı ve emlak gelirinin artması gibi konular görüşüldü.

Başkan Öztürk, toplantıda yaptığı konuşmada, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak, Yahyalı ilçesini Kayseri'nin örnek ilçesi yapma yolunda durmadan yorulmadan çalışacaklarını kaydetti.