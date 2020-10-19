"Yahudi Kültürü Avrupa Günü" bu yıl online gerçekleştirilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Yahudi Kültürü Avrupa Günü" bu yıl online gerçekleştirilecek

19.10.2020 10:00 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:10

18 yıldır geleneksel olarak İstanbul Galata'da kutlanan Yahudi Kültürü Avrupa Günü (YKAG) etkinliklerinin www.muze500.com üzerinden takip edilebileceği ifade edildi.

18 yıldır geleneksel olarak İstanbul Galata'da kutlanan Yahudi Kültürü Avrupa Günü (YKAG) etkinliklerinin www.muze500.com üzerinden takip edilebileceği ifade edildi.

ZİYARETÇİLERLE KÜLTÜR TURLARI

Etkinliğin özel bölümüne ise sınırlı sayıda davetlinin katılım sağlanacağı ifade edilirken, etkinliğin 25 Ekim'de Saat 10.00'da başlayacak. "Galata'da Yahudi İzleri ve Geçmişi Turu" ile İstanbul'da bulunan 4 sinagog (Avusturya Aşkenaz Sinagogu, İtalyan Sinagogu, Aşkenaz Terziler Sinagogu ve Neve Şalom Sinagogu) ile Schneider Temple Sanat Merkezi kapılarını ziyarete açarak kültür turlarıyla ilgilenenlere çok özel bir gün geçirme fırsatı sunacak. Müzenin sayfasından gerçekleştirilecek katılımın kaydı, 30 kişi ile sınırlı olacak. Etkinlik programında, İstanbul'da ilk kez, yürüyüş rotasında, İstanbul'un kimliği ile bütünleşen, Kamondo ailesinin izinde, bir buçuk saat sürecek ve müzedeki sunumla başlayacak olan "Kamondoların İstanbul'a Katkıları Turu" yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Akıncı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Yekta Kopan Sadri Alışık Caner Cindoruk
Spor Samatta Ozan Kabak Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Yahudi Kültürü Avrupa Günü" bu yıl online gerçekleştirilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 12:10:39. #1.15#
title