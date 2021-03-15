Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğü 14 Mart Tıp Bayramı'na özel video klip hazırladı

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına özel video klip hazırlandı.

Yahşihan İlçe Sağlık Müdürlüğünce 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına özel video klip hazırlandı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü personelince hazırlanan klipte, sağlık çalışanlarının görev yaptıkları sıradaki konuşmaları ve kutlama mesajları yer aldı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fatma Sönmez de videoda, "Koronavirüs döneminde kaybettiğimiz sağlık emektarlarımızı saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Ay yıldızlı al bayrağımız altında nice sağlıklı tıp bayramlarımız olsun." mesajını paylaştı.

Öte yandan, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu da 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çalışanların bayramını kutlayan Uzunoğlu, özellikle salgın döneminde halk için gerekirse canını feda eden sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini söyledi.

İlçe Sağlık Müdürü Sönmez de meslektaşlarının bayramını kutlayarak, en kısa zamanda Kovid-19 salgınından kurtulmaları temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel