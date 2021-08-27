Yahşihan'da esnaf vatandaşlara aşure ikramı
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Yahşihan'da esnaf vatandaşlara aşure ikramı

Yahşihan'da esnaf vatandaşlara aşure ikramı
Anadolu Ajansı / Ali Karayel - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde esnaf, cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram etti.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde esnaf, cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram etti.

İlçedeki 40 esnafın organize ettiği etkinlik kapsamında, Yahşihanlı kadınlar tarafından 6 bin kişilik aşure yapıldı.

Hazırlanan aşureler, ilçede birlik ve beraberliğe katkı sağlaması amacıyla Merkez Camisi'nde cuma namazı çıkışında vatandaşlara dağıtıldı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, etkinlikte yaptığı açıklamada, "Öncelikle ev kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Ayrıca bu aşurede katkısı olan tüm esnaflarımızın keselerine bereket, Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.

Etkinliğe, Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yahşihan'da esnaf vatandaşlara aşure ikramı
Yahşihan'da esnaf vatandaşlara aşure ikramı
Yahşihan'da esnaf vatandaşlara aşure ikramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Karayel

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