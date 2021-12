Yahşihan'da asfalt çalışması hızlandı

Başkan Türkyılmaz, "Söz verdiğimiz gibi asfalt çalışmamıza devam ediyoruz. Hacıbey Mahallemizin asfalt çalışmasını hava şartlarına göre bu hafta bitireceğiz. Yahşihan Merkez ve Yenişehir Mahallesinin asfalt çalışmasına ise ayrı bir firma başlayacak. Çok az bir süre içerisinde ilçemizin her yeri asfalta kavuşacak." Dedi.

HAVA ŞARTLARINA GÖRE 1 HAFTADA BİTECEK

Çalışmaları yerinde inceleyen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çalışan işçilere kolaylıklar dileyerek bilgiler aldı. Yahşihan Belediyesi olarak ilçemizde asfaltlanmamış bölge bırakmamak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz diyen Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu açıklamasında, "Vatandaşlarımızın mağduriyetini asgari düzeyde tutabilmek için tüm ekip arkadaşlarımız azami gayret göstermektedir. Bu zamana kadar ki gecikme sebepleri çözüme ulaştırılmıştır. 4734 Sayılı Kanunun Davet Usulü (21B) ihale ile asfaltlama işi yapan Maki İnşaat Turizm Nakliye Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Dikyol Yapı Anonim Şirketi 3 Aralık 2021 tarihi itibari ile Hacıbey Mahallemizde asfaltlama çalışmasına başlamıştır. Hacıbey Mahallemizin asfaltlama işi hava şartlarının durumuna göre 1 haftada bitirilmesi planlanmaktadır. İhalenin toplam bedeli KDV Hariç 23 Milyon 905 Bin 313 liradır." Dedi.

HER YÖNÜ İLE MARKA OLACAK

Türkyılmaz konuşmasının devamında, "Kamu İhale Kurumundan verilen 4734 Sayılı Kanunun Açık İhale Usulü (MADDE 19 A) asfalt ihalesi ise Yaşar Hafriyat İnşaat Taahhüt Nakliye Otomotiv Turizm Akaryakıt Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ ve AET Yol Yapı İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve TİC. LTD. ŞTİ'ye verilmiştir. Firmaya 01 Aralık 2021 itibari ile yer teslimi yapılmış olup, hava koşulları ve ekipman tedarikleri sağlandıktan sonra Yenişehir ve Yahşihan Merkez Mahallelerimizde asfalt başlayacaktır. İhalenin toplam maliyeti KDV Hariç 48 Milyon 948 Bin TL'dir. Titizlikle sürdürülen çalışmaların sonunda sağlam altyapısı ve sıcak asfaltı ile Yahşihan'ımız her yönü ile marka olacak. Asfaltımız tüm ilçemize hayırlı olsun." İfadelerini kullandı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet