Yahşihan'da 10 bin kişiye aşure ikram edildi

21.09.2019 09:29

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "Toplu Temel Atma ve Aşure Günü Etkinliği" kapsamında düzenlenen programda muharrem ayı dolayısıyla dev kazanlarda hazırlanan aşure, 10 bin kişiye ikram edildi.



Yahşihan ilçesindeki aile çay bahçesinde düzenlenen "Toplu Temel Atma ve Aşure Günü Etkinliği" programında Kırıkkale Mehter Takımı seslendirdiği marşlar ile gösteri yaptı. Alevi dedesi İsmail Acar'ın yaptığı dua sonrası kadınların imece usulü hazırladığı 20 kazan dolusu 10 bin kişilik aşure davetlilere ikram edildi.



Törende konuşan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Manevi hayatımızın müstesna dönemlerinden olan 1441.'sini kutladığımız muharrem ayına kavuştuk. Muharrem ayı kerem lütuf ile müjdelenmiş bereket ve bollukla zenginleşmiştir. Bu ayda Peygamber Efendimizin (s.a.v) mübarek torunu Hz. Hüseyin'in ve ailesinin hunharca katledişi hiçbir zaman aklımızdan çıkmayacaktır. Hz. Hüseyin'in şehadeti Müslümanların ortak hüznü asırlardır içimizi kanatan, yüreğimizi sızlatan ve acısı hiç azalmayan bir dramdır. Hz. Hüseyin ömrü boyunca haksızlığa boyun eğmemiş, tehditlere prim vermemiş, iftiralara kulak asmamış, tuzaklara aldırış etmemiş saldırılardan korkmamıştır. Ne pahasına olursa olsun hakkın izinden, hakikatin çizgisinden ve Allah'ın yolundan ayrılmamıştır. İdrak ettiğimiz muharrem ayı milletimize, Türk-İslam alemine dirlik, birlik ve sükunet getirmesini temenni ediyor, tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin yüce Allah tarafından kabul olmasını niyaz ediyorum" dedi.



Yahşihan Kaymakamı Fatih Yılmaz ise, "Muharrem ayının bizim inanç dünyamızda, bizim ruh iklimimizde nadide bir yeri vardır. Muharrem ayı denildiğinde tarihte meydana gelmiş birçok hadiseyi hatırlıyoruz. Hz. Adem'in tövbesinin kabul edildiği aydır. Hz. Nuh'un gemisinin kötülüklere, haksızlıklara karşı yelken açtığı gün yine muharrem ayı içerisinde. Hz. Musa'nın Firavun'u yerle yeksan ettiği gün-ay yine muharrem ayı içerisinde. Bizim toplumsal hafızamızda muharrem ayı denilince eleme kedere bizi kahreden bir hadise vardır ki o da Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) sözüyle aşığın iki küpesi olarak nitelendiriği sevgili torunları Hasan ile Hüseyin'den biri olan Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesidir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın yaptığı dua sonrası Yahşihan itfaiyesi binası ve belediye irtibat bürolarının açılış kurdelesi kesilirken, itfaiye ek binasının da temeli atıldı. Ayrıca itfaiye müdürlüğü bünyesine katılan ve eğitimleri tamamlanan kadavra ile arama-kurtarma köpekleri de törende hazır bulundu.



Törene; Vali Yunus Sezer, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA